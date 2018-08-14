Шведская компания Stadler, занимающяяся производством трамваев, подала запрос в городской комитет на поиск крупной площадки в Петербурге. Производитель ищет место для строительства завода. Как сообщает «Фонтанка», вопрос уже обсуждался на одном из совещаний комитета по транспорту.

В качестве одного из основных вариантов сотрудничества петербургских властей и Stadler рассматривается офсетный контракт, по которому предприятие берет на себя строительство производства, а город — обязуется покупать продукцию завода сроком до 10 лет.

Сейчас ближайший к России завод Stadler находится в Минске. Его мощность составляет 120 трамваев в год, а в создание вложено порядка 50 млн евро. По предварительным планам Stadler, объемы производства завода в Петербурге будут сопоставимы с предприятием в Белоруссии.