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Швейцарцы хотят построить трамвайный завод в Петербурге

Шведская компания Stadler, занимающяяся производством трамваев, подала запрос в городской комитет на поиск крупной площадки в Петербурге. Производитель ищет место для строительства завода. Как сообщает «Фонтанка», вопрос уже обсуждался на одном из совещаний комитета по транспорту.

В качестве одного из основных вариантов сотрудничества петербургских властей и Stadler рассматривается офсетный контракт, по которому предприятие берет на себя строительство производства, а город — обязуется покупать продукцию завода сроком до 10 лет. 

Сейчас ближайший к России завод Stadler находится в Минске. Его мощность составляет 120 трамваев в год, а в создание вложено порядка 50 млн евро. По предварительным планам Stadler, объемы производства завода в Петербурге будут сопоставимы с предприятием в Белоруссии. 


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