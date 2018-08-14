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На берегу Финского залива проведут экофестиваль «Представь зеленое»

18 августа в парке Дубки проведут седьмой экологический фестиваль «Представь зеленое». На берегу залива организуют тематические зоны с выставками, мастер-классами, экомаркетом и детской программой. Помимо этого, состоятся кинопоказы от фестиваля «Лес», большой пикник с фудкортами и квест, посвященный флоре и фауне. Гости смогут принять участие в различных активностях: йоге, сапсерфинге, катании на велосипедах и катамаранах.

За музыкальное сопровождение будут отвечать Sweet Hot Jazz Band, Стас Березовский, Lo-Fi Energy (новый проект Вовы Че Морале) и другие артисты. Также организаторы отметили, что «быть может, вы встретите лисёнка, устроите фотосессию для дятла или разделите трапезу с нахальной белкой». 

Начало фестиваля в 11:00, вход свободный. Более подробная информация представлена здесь

Также 19 августа в Петербурге пройдет фестиваль «Психгорфест».


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