В Никольском саду нашли закопанную мемориальную плиту
Мемориальную плиту участникам Февральской и Октябрьской революций, а также Гражданской войны обнаружили в Никольском саду в Адмиралтейском районе Петербурга. Доску скрывал полуметровый слой земли, сообщили 13 августа на предприятии «Ленсвет».
Находку сделали специалисты организации, которые реконструировали наружное освещение в саду. Плиту выкопали во время земляных работ неподалеку от обелиска в память о моряках, погибших в Цусимском сражении. Надпись гласит о захоронении участников событий начала XX века, среди которых Астахов, Мясников, Войтик, Забело, Белозеров, Олимпиев, Красильников и другие.
В Никольский сад вызвали сотрудников комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры. Плиту огородили, а работы приостановили до получения экспертного заключения археологов и КГИОП.
Согласно проекту, в Никольском саду в срок до 31 октября проложат 2,9 км кабельных линий и установят 74 чугунных торшера со светодиодными светильниками.
«По матералам Фонтанки.ру».
Фото: Пресс-служба ГУП «Ленсвет»
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