В Никольском саду нашли закопанную мемориальную плиту

Находку сделали специалисты организации, которые реконструировали наружное освещение в саду. Плиту выкопали во время земляных работ неподалеку от обелиска в память о моряках, погибших в Цусимском сражении. Надпись гласит о захоронении участников событий начала XX века, среди которых Астахов, Мясников, Войтик, Забело, Белозеров, Олимпиев, Красильников и другие.

В Никольский сад вызвали сотрудников комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры. Плиту огородили, а работы приостановили до получения экспертного заключения археологов и КГИОП.

Согласно проекту, в Никольском саду в срок до 31 октября проложат 2,9 км кабельных линий и установят 74 чугунных торшера со светодиодными светильниками.

«По матералам Фонтанки.ру».

Фото: Пресс-служба ГУП «Ленсвет»