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В Петербурге прошел Речной карнавал

 

12 августа в рамках Петербургской Морской ассамблеи в городе прошел Речной карнавал. Как сообщают организаторы, это третье подобное мероприятие в городе.

Наряженные участники прокатились на ярких теплоходах и речных трамвайчиках. В заплыве участвуют команды из 18 районов Петербурга.

Участники и зрители поделились фотографиями с карнавала в социальных сетях.

 

 

Ранее мы писали, что мероприятие ограничило движение в Центральном и Адмиралтейском районах города. 

Кроме Речного карнавала 12 августа в Петербурге состоялся массовый заплыв вокруг Петропавловской крепости и фестиваль SUP-серфинга. 

Фото: vk.com/riverkarnaval


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