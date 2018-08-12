В Петербурге прошел Речной карнавал

12 августа в рамках Петербургской Морской ассамблеи в городе прошел Речной карнавал. Как сообщают организаторы, это третье подобное мероприятие в городе.

Наряженные участники прокатились на ярких теплоходах и речных трамвайчиках. В заплыве участвуют команды из 18 районов Петербурга.

Участники и зрители поделились фотографиями с карнавала в социальных сетях.