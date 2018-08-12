В Петербурге ожидается дождливая погода всю следующую неделю
Кратковременные дожди будут идти в Петербурге почти каждый день начиная с понедельника, рассказывают синоптики из ФГБУ «Северо-Западное УГМС».
С понедельника по четверг температура воздуха в городе не поднимется выше 22 градусов тепла. Ожидается переменная облачность.
Ближе к выходным в Петербурге станет теплее - воздух прогреется до +25 градусов. Но дожди и облачность никуда не уйдут.
Ранее синоптики рассказывали, что в августе петербургская жара закончится. Погода в городе этим летом практически побила температурный рекорд. Почти месяц столбик термометра не опускался ниже 25 градусов тепла.
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