В Петербурге ожидается дождливая погода всю следующую неделю

Кратковременные дожди будут идти в Петербурге почти каждый день начиная с понедельника, рассказывают синоптики из ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

С понедельника по четверг температура воздуха в городе не поднимется выше 22 градусов тепла. Ожидается переменная облачность.

Ближе к выходным в Петербурге станет теплее - воздух прогреется до +25 градусов. Но дожди и облачность никуда не уйдут.

Ранее синоптики рассказывали, что в августе петербургская жара закончится. Погода в городе этим летом практически побила температурный рекорд. Почти месяц столбик термометра не опускался ниже 25 градусов тепла.

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