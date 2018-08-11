В воскресенье петербуржцев ждут ливни и сильный ветер

12 августа погода в Петербурге ухудшится - ожидаются ливни и сильный ветер. Об этом рассказали в пресс-службе управления МЧС по городу.



Синоптики предупреждают, что порывы ветра будут достигать 15-20 метров в секунду. Ранее мы писали, что выходные в городе начнутся с непогоды. Дожди пошли уже 11 августа, а столбик термометра больше не будет подниматься выше 21 градуса.

Спасатели рекомендуют петербуржцам обходить стороной деревья и шаткие конструкции.

Июльский зной (а температура в этот месяц в Петербурге была выше нормы на 3 градуса) закончился в первые выходные августа. В город пришли штормовой ветер и грозы. 7 августа житель Ленобласти заснял на видео смерч, образовавшийся 6 августа над Ладожским озером.





