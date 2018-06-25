На стрелке Крестовского острова предложили создать видовое общественное пространство

Депутат ЗАКСа Михаил Амосов предложил организовать открытый конкурс проектов благоустройства стрелки Крестовского острова. С такой идей парламентарий обратился к губернатору Петербурга Георгию Полтавченко, сообщает «Карповка».

На этой территории предлагают организовать общественное пространство. Депутаты считают, что место привлекательно в первую очередь благодаря виду на акваторию Финского залива. При этом к чемпионату мира по футболу, по мнению депутата, на стрелке Крестовского острова провели только «черновое» благоустройство.

Депутат считает, что на стрелке необходимо высадить деревья, установить спортивные площадки, разместить кафе, культурные и креативные пространства и проложить велодорожки.

Напомним, в конце мая вдоль Южной дороги на Крестовском острове появилась новая зона для отдыха для петербуржцев. Ее построили к Чемпионату мира по футболу.

Фото: @bakshieva_



