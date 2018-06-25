В Петербург вернется жаркая погода

В Петербурге ожидается теплая неделя практически без дождей.

Синоптики из Северо-Западного УГМС обещают, что во вторник, 26 июня, днем столбик термометра поднимется до 22-24 градусов, в среду — до 23-25. В четверг и пятницу будет еще жарче — до 26-27. Более того, дождей не ожидается, возможны кратковременные осадки в пятницу, 29 июня.

Напомним, на прошлой неделе в городе были шторма: 22 июня ветер валил деревья и релкамные щиты, досталось нескольким автомобилям, 23 июня намывные территории Васильевского острова накрыло пылевым вихрем.

Фото: @__erratic__