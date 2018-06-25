Видео: на здании Гостиного двора появились усы главного тренера сборной России Станислава Черчесова

На здание Гостиного Двора повесили баннер с усами тренера сборной России Станислава Черчесова и надписью «#самисусами». Об этом сообщает 78.ru.

Ранее лидер группировки «Ленинград» и победитель премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Сергей Шнуров помог художникам из объединения HoodGraff нарисовать в Петербурге граффити с главным тренером сборной России по футболу Станиславом Черчесовым. Рядом с его портретом написано «Ты просто космос, Стас» - это строчка из песни Шнурова «Экстаз» (видео на композицию можно посмотреть здесь). Повар Валерий Максимчик сделал пиццу с изображением главного тренера сборной России.