В Петербурге перед матчем России-Уругвай испекли пиццу с портретом Артема Дзюбы

В Петербурге повар Павел Максимчик испек пиццу с изображением нападающего сборной России Артема Дззюбы в поддержку нашей сборной в матче против Уругвая, который состоится 25 июня. Фотографию кулинарного творения опубликовал в своем Twitter телеканал «Санкт-Петербург».

Пицца с портретом Дзюбы классического размера, 32 см. В ее основе - тесто, томаты и сыр. Есть ее не будут, а выставят перед игрой национальных сборных.

Ранее петербургский повар и родной брат Павла, Валерий Максимчик сделал пиццу с изображением главного тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова. Пиццу поставили в баре на самом видно месте во время игры России с Египтом. С ней фотографировались болельщики, а когда российская сборная выиграла матч (3:1 в нашу пользу), ее убрали в морозилку - чтобы не пропала.