Видео: намыв Васильевского острова накрыло пылью

Вчера, 23 июня, намывные территории Васильевского острова накрыло пылью. Видео снято из окон домов, его опубликовала в группе движения «Красивый Петербург» одна из очевидцев, следом прокомментировав:

«Это не кадры из фильма-катастрофы, это свежее видео, снятое из окон дома на намывных территориях Васильевского острова. Так происходит, когда строительные площадки не содержатся в надлежащем состоянии, отсутствует своевременная уборка улиц и дворов, и нет озеленения, которое могло бы стать буфером».

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