Ветер в Петербурге шатает знаки и валит деревья

Череда ветреных дней продолжает сокращать количество деревьев в Петербурге: страдают провода и автомобили. Как сообщают в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург», около десяти вечера 22 июня деревом придавило машины на Придорожной аллее, 9. Автомобили были припаркованы во дворе, водителям, по словам очевидцев, от веток не досталось. Повезло автомобилистам и на Чугунной улице: там дерево затормозили провода. По всей видимости, силу удара веток они снизили, но Mitsubishi всё равно задело.

Порывов ветра также не выдержали деревья на Южном шоссе, 62, и на углу Большого Сампсониевского и Нобелевского переулка. К древопаду добавились и дорожные знаки: так, один рухнул напротив Новой Голландии. Его жертвой также стал автомобиль.

Сейчас в Петербурге дует юго-западный ветер. Его скорость в разных районах колеблется от 6 до 14 метров в секунду. К субботе снизится она незначительно: синоптики прогнозируют порывы до 12 метров в секунду.

По материалам «Фонтанка.ру»

Фото: ДТП и ЧП