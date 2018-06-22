Власти Петербурга объявили о повышении коммунальных тарифов с 1 июля

Комитет по тарифам Петербурга объявил об изменении платы за коммунальные услуги и содержание жилых помещений с 1 июля. Как указано в информационном письме ведомства, опубликованном 22 июня, для города предельный индекс повышения цен был установлен на уровне 6%. С учетом оптимизации затрат ресурсоснабжающих организаций максимальный индекс изменения вносимой гражданами платы со следующего месяца до конца года составит 5,0%.

Комитетом установлены тарифы на горячую воду — 104,75руб./м3 (с темпом роста 4,0%) и тепловую энергию — 1745,86 руб./Гкал (с темпом роста 4,0%). Кроме того, повысятся ставки на электроэнергию: в домах с газовыми плитами (одноставочный тариф) — 4,53 руб./кВт.ч (с темпом роста 4,9%); в домах с электрическими плитами (одноставочный тариф) — 3,40 руб./кВт.ч (с темпом роста 4,9%). На природный газ тариф составит 6,17517 руб./м3 (с ростом 3,4%); холодную воду — 30,09 руб./м3 (плюс 7,5%) и водоотведение — 30,09 руб./м3 ( 7,5%). Как заявили в Смольном, прирост платежа за коммунальные услуги для семьи из трех человек составит 89,0 рублей (4,9%) по сравнению с декабрем 2017 года. Суммарный платеж за услуги (с учетом платы за наем) с 1 июля увеличится на 119,48 рублей (4,6%). Совокупный платеж составит 2712,37 рублей в месяц.

По материалам «ДП»