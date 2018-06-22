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Петербургских выпускников поздравят со шпиля Лахта Центра цитатой из «Алых парусов» Грина

22 и и 23 июня огни шпиля башни Лахта Центра будут приветствовать выпускников цитатой из повести Александра Грина «Алые паруса». «Чудеса делаются своими руками!» – такое световое послание выпускникам петербургских школ передадут азбукой Морзе.

19 июня с башни демонтировали последние башенные краны. Офисы в небоскребе появятся в ноябре. Это уже не первое поздравление, зашифрованное азбукой Морзе, которое транслировали со шпиля Лахта Центра. В мае можно было увидеть сообщение «Виват, Петербург 315!», в день рождения города. 


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