Петербургских выпускников поздравят со шпиля Лахта Центра цитатой из «Алых парусов» Грина

22 и и 23 июня огни шпиля башни Лахта Центра будут приветствовать выпускников цитатой из повести Александра Грина «Алые паруса». «Чудеса делаются своими руками!» – такое световое послание выпускникам петербургских школ передадут азбукой Морзе.

19 июня с башни демонтировали последние башенные краны. Офисы в небоскребе появятся в ноябре. Это уже не первое поздравление, зашифрованное азбукой Морзе, которое транслировали со шпиля Лахта Центра. В мае можно было увидеть сообщение «Виват, Петербург 315!», в день рождения города.