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В честь петербургских выпускников зажгут факелы Ростральных колонн

Факелы Ростральных колонн на стрелке Васильевского острова зажгут в честь праздника выпускников «Алые паруса», который пройдёт в Петербурге в ночь на 24 июня. Огни будут гореть с десяти вечера до трёх часов ночи. Как рассказали в пресс-службе «ПетербургГаза» 22 июня, на генеральной репетиции мероприятия газовики проверили работу системы розжига и выполнили пробное зажжение факелов.

Главные факелы города загораются только несколько раз в год: на новогодние и рождественские праздники, в День полного освобождения города от фашистской блокады и в День Победы, в День защитника Отечества и День ВМФ, День города, на «Алые паруса» и в День энергетика.

В этом году факелы на Ростральных колоннах зажгли внепланово на китайский Новый год, но многие туристы из Поднебесной пламя не увидели, потому что уехали домой.

О полной программе «Алых парусов» можно узнать здесь. 

По материалам «Фонтанки» 


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