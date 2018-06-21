МЧС предупреждает о шторме с дождем

ГУ МЧС предупреждает, что в ночь на 22 июня петербуржцам и гостям города стоит готовиться к дождю и сильным порывам ветра.

По данным ведомства, южный и юго-западный ветер, который сейчас дует со скоростью 7-12 м/с, к ночи усилится до 15-18 м/с, что оценивается как буря. К этому добавятся дождь с грозой.

Ранее осадки в ночь на пятницу прогнозировал главный синоптик города Александр Колесов. В начале недели дожди подтопили фан-зону на Конюшенной прямо перед матчем сборной России с Египтом.

Напомним, 20 июня сильный ветер повалил в Петербурге деревья, столбы и рекламные щиты. Ранее петербургские спасатели предупредили о надвигающемся шторме. Горожанам рекомендовали закрыть окна в доме и держаться подальше от деревьев и линий электропередач, а водителям не парковать свои машины рядом с деревьями.

По материалам «Фонтанки»