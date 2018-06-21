Петербургские выпускники массово выставляют на продажу свои билеты на «Алые паруса».
Петербургские выпускники массово выставляют на продажу свои билеты на «Алые паруса». На одном из сайтов частных объявлений билеты предлагают от 400 рублей за штуку, в специально созданной для купли-продажи билетов группе в социальной сети «ВКонтакте» – от 700 рублей. Средняя цена билета составляет 1400 рублей. Помимо этого в сети работают перекупщики, которые пишут о готовности выкупать билеты у учащихся небольшими партиями, но предлагают при этом не больше 500 рублей за штуку.
В группе напоминают, как должен выглядеть подлинный билет на праздник выпускников: «Как и в прошлом году, билеты из плотного картона, имеют линию сгиба, голограмму и отрывную часть. Однако в этом году появились латинские буквы A, B, C, D на билетах. Зачем? Пока непонятно: в официальных открытых источниках никакой информации. Это могут быть категории с разным правом доступа, а может быть, эти категории просто для того, чтобы равномерно распределить людей по точкам входа».
Ежегодный праздник выпускников «Алые паруса» в Петербурге пройдет в ночь на 24 июня. Полную программу мероприятий в этот день можно посмотреть здесь.
По материалам «Фонтанки»
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