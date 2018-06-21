Петербургские выпускники массово выставляют на продажу свои билеты на «Алые паруса». На одном из сайтов частных объявлений билеты предлагают от 400 рублей за штуку, в специально созданной для купли-продажи билетов группе в социальной сети «ВКонтакте» – от 700 рублей. Средняя цена билета составляет 1400 рублей. Помимо этого в сети работают перекупщики, которые пишут о готовности выкупать билеты у учащихся небольшими партиями, но предлагают при этом не больше 500 рублей за штуку.

В группе напоминают, как должен выглядеть подлинный билет на праздник выпускников: «Как и в прошлом году, билеты из плотного картона, имеют линию сгиба, голограмму и отрывную часть. Однако в этом году появились латинские буквы A, B, C, D на билетах. Зачем? Пока непонятно: в официальных открытых источниках никакой информации. Это могут быть категории с разным правом доступа, а может быть, эти категории просто для того, чтобы равномерно распределить людей по точкам входа».

Ежегодный праздник выпускников «Алые паруса» в Петербурге пройдет в ночь на 24 июня. Полную программу мероприятий в этот день можно посмотреть здесь.

По материалам «Фонтанки»