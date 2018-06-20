Стала известна программа празднования «Алых парусов»

Для выпускников петербургских школ 23 июня проведут традиционный праздник «Алые паруса», который стал уже визитной карточкой города. В этом году мероприятие отмечает 50-летие: впервые его провели 27 июня 1968 года. В честь круглой даты жителям и гостям Петербурга обещают одно из самых масштабных и зрелищных шоу за всю историю.

Для того, чтобы мест для зрителей было больше, в этом году рядом с пляжем Петропавловской крепости разместят более 40 наплавных понтонов. Команда из 200 человек готовилась полтора месяца, чтобы подготовить водно-пиротехническое шоу длительностью 21 минуту.