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Стала известна программа празднования «Алых парусов»

Для выпускников петербургских школ 23 июня проведут традиционный праздник «Алые паруса», который стал уже визитной карточкой города. В этом году мероприятие отмечает 50-летие: впервые его провели 27 июня 1968 года. В честь круглой даты жителям и гостям Петербурга обещают одно из самых масштабных и зрелищных шоу за всю историю.

Для того, чтобы мест для зрителей было больше, в этом году рядом с пляжем Петропавловской крепости разместят более 40 наплавных понтонов. Команда из 200 человек готовилась полтора месяца, чтобы подготовить водно-пиротехническое шоу длительностью 21 минуту. 

18 июня главный символ «Алых парусов» – шведский бриг Tre Kronor – прибыл в Петербург для участия в празднике выпускников. Дату проведения мероприятия власти города скорректировали с учетом матчей чемпионата мира по футболу. 

Программа проведения мероприятия «Алые Паруса-2018»:

С 20:00 до 22:00

Сбор выпускников на Дворцовой площади и зрителей на Стрелке Васильевского острова.

В 22:00

Театрализованный пролог на Дворцовой площади.

В 22:20

Начало концертов на Дворцовой площади и на Стрелке Васильевского острова. Во время концерта, покажут восемь балетных номеров с лучшими артистами Мариинского тетра. Постановщиком выступит лауреат «Золотой маски» и один из лучших молодых хореографов Илья Живой. 

Также ожидаются выступления групп «Звери», «Сплин», «Ночные снайперы», Мари Краймбрери, ALEKSEEV, группы Quest Pistols Show, Виктории Дайнеко, Артема Пивоварова, Алсу, ST и группы «Моя Мишель». Завершится концерт хитами Басты. Ведущими праздника на Дворцовой площади станут Иван Ургант и Даша Александрова.

С 00:40 до 01:00

Водно-пиротехническое шоу на Неве, салют под классическую музыку.

В 00:50

Проход шведского парусника «Три короны» (Tre Kronor of Stockholm) с алыми парусами.

В 01:10

Продолжение концертов на Дворцовой площади и Стрелке Васильевского острова.

В 04:00

Окончание шоу.


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