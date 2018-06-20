Стала известна программа празднования «Алых парусов»
Для выпускников петербургских школ 23 июня проведут традиционный праздник «Алые паруса», который стал уже визитной карточкой города. В этом году мероприятие отмечает 50-летие: впервые его провели 27 июня 1968 года. В честь круглой даты жителям и гостям Петербурга обещают одно из самых масштабных и зрелищных шоу за всю историю.
Для того, чтобы мест для зрителей было больше, в этом году рядом с пляжем Петропавловской крепости разместят более 40 наплавных понтонов. Команда из 200 человек готовилась полтора месяца, чтобы подготовить водно-пиротехническое шоу длительностью 21 минуту.
18 июня главный символ «Алых парусов» – шведский бриг Tre Kronor – прибыл в Петербург для участия в празднике выпускников. Дату проведения мероприятия власти города скорректировали с учетом матчей чемпионата мира по футболу.
Программа проведения мероприятия «Алые Паруса-2018»:
С 20:00 до 22:00
Сбор выпускников на Дворцовой площади и зрителей на Стрелке Васильевского острова.
В 22:00
Театрализованный пролог на Дворцовой площади.
В 22:20
Начало концертов на Дворцовой площади и на Стрелке Васильевского острова. Во время концерта, покажут восемь балетных номеров с лучшими артистами Мариинского тетра. Постановщиком выступит лауреат «Золотой маски» и один из лучших молодых хореографов Илья Живой.
Также ожидаются выступления групп «Звери», «Сплин», «Ночные снайперы», Мари Краймбрери, ALEKSEEV, группы Quest Pistols Show, Виктории Дайнеко, Артема Пивоварова, Алсу, ST и группы «Моя Мишель». Завершится концерт хитами Басты. Ведущими праздника на Дворцовой площади станут Иван Ургант и Даша Александрова.
С 00:40 до 01:00
Водно-пиротехническое шоу на Неве, салют под классическую музыку.
В 00:50
Проход шведского парусника «Три короны» (Tre Kronor of Stockholm) с алыми парусами.
В 01:10
Продолжение концертов на Дворцовой площади и Стрелке Васильевского острова.
В 04:00
Окончание шоу.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.