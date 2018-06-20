В Петербурге появилось приложение, которое создает маршруты с максимальным количеством достопримечательностей

В Петербурге создали приложение Wander — городской путеводитель, который автоматически генерирует маршруты между заданными точками. Его создатель, разработчик Максим Илюкович вел работу над приложением с 2016 года. Он поделил главные петербургские достопримечательности на четыре категории: «Музеи», «Парки», «Памятники» и «Церкви».

Пользователь задает начальную и конечную точки на карте, а приложение, в свою очередь, прокладывает «умный» (а не самый короткий) маршрут мимо главных городских красот, учитывая максимальное количество достопримечательностей, которые могут попасться на пути. По каждой из достопримечательностей в приложении есть небольшая справка, а также ссылки на «Википедию» и Google. Пользователи также смогут добавлять понравившиеся маршруты в избранное.

Пока приложение доступно только в Google Play.

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