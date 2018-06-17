В Петербурге по аналогии с «Ночью музеев» предложили создать «Ночь храмов»

В Петербурге на встрече вице-губернатора Александра Говорунова с представителями конфессий предложили создать «Ночь храмов». Как сообщили в пресс-службе администрации города, совместный просветительский проект может появиться по аналогии с акцией «Ночь музеев».

«В Петербурге проводится «Ночь музеев». В этом формате проходят экскурсии по Феодоровскому собору, Петрикирхе и Синагоге. В рамках самостоятельного проекта предлагается организовать посещение других храмов. Помимо экскурсий в «Ночь храмов» планируется проводить встречи с духовенством, религиозными лидерами», — отметили в Смольном.

Участники встречи подчеркнули, что сейчас в Петербурге есть спрос на экскурсионные программы, которые дают людям возможность получать полную информацию по религиозным вопросам. Участники беседы также договорились о совместной работе по развитию религиозного туризма.

В Петербурге в ночь на 20 мая прошла акция «Ночь музеев-2018». Для участников культурного события впервые были открыты 118 объектов. Многие из них работали с шести часов вечера до шести утра.

По материалам «ДП»