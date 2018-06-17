Метро Петербурга в дни матчей ЧМ будет работать до 2-3 часов ночи

В ночь с 19 на 20 июня, когда на стадионе «Санкт-Петербург» пройдет матч между командами России и Египта, и в ночь с 26 на 27 июня, когда встречаются Нигерия и Аргентина, петербургский метрополитен будет работать до 2 часов. В ночь с 10 на 11 июля, когда состоится полуфинальная игра, поезда продолжат ходить до 3 часов ночи, сообщает сервис «Яндекс.Расписания».

Согласно информации, размещенной на сайте метрополитена, в день матча межу Россией и Египтом на вход станции будут закрыты в 2:00, на выход – после следования последних поездов с пассажирами.

Также в дни матчей, по сообщению ГУ «Организатор перевозок», изменяется маршрутная сеть в районе стадиона: автобусы №№ 1, К-120, К-690 отправляются по изменённым трассам.

Болельщики могут добираться до стадиона и обратно на шаттлах «Пассажиравтотранса». 15 июня, в день первого матча чемпионата мира по футболу в Петербурге, 130 автобусов курсировали по шести маршрутам, бесплатными маршрутами воспользовались 29 тысяч зрителей матча. Перевозка основной массы зрителей завершилась в 23 часа, а автобусы S1, связывающие центр Петербурга и аэропорт, работали до 5:00 16 июня, сообщала пресс-служба предприятия.

По материалам «Фонтанка.ру»

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