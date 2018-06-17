Семак: Жду возвращения Дзюбы в «Зенит» и, конечно, хочу видеть его в команде
Главный тренер футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак прокомментировал выступление нападающего Артёма Дзюбы на чемпионате мира.
«Сейчас для него первоочередная задача – выступление на чемпионате мира. Я с ним общался. Это праздник для любого футболиста. Я очень рад, что он всё-таки попал в сборную, вышел и забил. Будем следить за ним с интересом и ждать назад после чемпионата мира. Вопросы по селекции будем решать, исходя из состояния каждого игрока, его желания остаться в команде и приносить пользу. Жду возвращения Артёма в «Зенит» и, конечно, хочу его видеть в команде. Как тренер – как можно раньше, как болельщик сборной – как можно позже», — заявил Семак в эфире телеканала «Матч ТВ».
Напомним, Артем Дзюба в стартовом матче сборной России на чемпионате мира против Саудовской Аравии отличился голом. Всего же россияне забили пять безответных мячей. Вторую половину прошлого сезона Дзюба провел в аренде в тульском «Арсенале».
В мае Сергей Семак был назначен главным тренером «Зенита», сменив на посту главного тренера Роберто Манчини, под руководством которого петербургская команда показала худший результат за 10 лет.
По материалам «Фонтанка.ру»
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.