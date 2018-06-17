Семак: Жду возвращения Дзюбы в «Зенит» и, конечно, хочу видеть его в команде

Главный тренер футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак прокомментировал выступление нападающего Артёма Дзюбы на чемпионате мира.

«Сейчас для него первоочередная задача – выступление на чемпионате мира. Я с ним общался. Это праздник для любого футболиста. Я очень рад, что он всё-таки попал в сборную, вышел и забил. Будем следить за ним с интересом и ждать назад после чемпионата мира. Вопросы по селекции будем решать, исходя из состояния каждого игрока, его желания остаться в команде и приносить пользу. Жду возвращения Артёма в «Зенит» и, конечно, хочу его видеть в команде. Как тренер – как можно раньше, как болельщик сборной – как можно позже», — заявил Семак в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, Артем Дзюба в стартовом матче сборной России на чемпионате мира против Саудовской Аравии отличился голом. Всего же россияне забили пять безответных мячей. Вторую половину прошлого сезона Дзюба провел в аренде в тульском «Арсенале».

В мае Сергей Семак был назначен главным тренером «Зенита», сменив на посту главного тренера Роберто Манчини, под руководством которого петербургская команда показала худший результат за 10 лет.

По материалам «Фонтанка.ру»