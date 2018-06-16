«Самый дикий клуб России»: британский журнал Dazed рассказал о петербургском «Клубе»

Британский журнал Dazed, посвященный искусству, культуре и стилю, опубликовал интервью с Сашей Церетели, одним из основателей петербургского клуба «Клуб», в котором она рассказывает об истории места на Боровой улице и о молодежи, что обитает там.

«На Западе вы, вероятно, думаете, что Россия — дерьмо. Мы совершенно не согласны с настроем, что все плохо, потому что это выставляет Россию в негативном свете, что может легко задушить молодежь. Мы стараемся как можно больше оставаться вне политики и просто делаем свое дело. В каком-то смысле наш протест — это то количество свободы, которое мы поощряем, предоставляем и поддерживаем» — отмечает Саша Церетели в интервью.

Кроме того, в журнале разместили фотографии посетителей «Клуба» , которые сделаны петербургским фотографом Ником Гавриловым.

«Клуб» открылся в конце 2017 году в бывшем советском железнодорожном заводе.

Читайте также: Как без рекламы и пиара «Клуб» стал самым модным андеграундным местом Петербурга