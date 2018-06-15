Из-за матча ЧМ в Петербурге ограничат движение транспорта

В пятницу, 15 июня в Петербурге пройдет матч ЧМ между сборными Ирана и Марокко. Игра состоится в 18:00. В связи с этим в городе введут транспортные ограничения, сообщает пресс-служба КРТИ.

Проезд по набережной Макарова от проспекта Кима до моста Бетанкура и по мосту Бетанкура будет закрыт с 0:00. После матча перекроют движение по Яхтенной улице, заехать в ЖК «Золотая Гавань» можно будет только по новому проезду со стороны гипермаркета «Лента».

Проезд на Крестовский остров в дни матчей будет только по пропускам. В Петроградском и Приморском районах ввели временные ограничения движения и запрет остановки машин.