В Петербурге изменится движение трамваев из-за Ураза-байрама

В связи с празднованием Ураза-байрама в Соборной мечети 15 июня в Петербурге изменят движение трамваи. Об этом сообщает пресс-служба СПб ГУП «Горэлектротранс».

Трамваи, проходящие мимо мечети, изменят маршрутс 05.00 до 10.00 из-за ограничения движения по Кронверкскому проспекту. Трамвай №6 пройдет от конечной остановки «Улица Кораблестроителей» до остановки «19-я линия В.О.» и от «Площади Ленина» до остановки «Тихорецкий проспект».

Также трамвай №40 пройдет от «Тихорецкого проспекта» по улице Куйбышева, затем через Сампсониевский мост до остановки «Площадь Ленина».