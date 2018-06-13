В Петербурге собирают деньги на создание аллеи парящих зонтиков

В Петербурге собирают деньги на создание инсталляции «Аллея парящих зонтиков» в Соляном переулке. Об этом «Собака.ru» сообщили организаторы.

Впервые арт-объект появился в мае 2015 года на месте бывшей парковки и состоял из специального каркаса, на который были закреплены сотни разноцветных зонтов. Инсталляция за это время превратилась в яркую городскую достопримечательность.

«Мы хотим, чтобы проект развивался и оставался общедоступным. Однако в этом году, учитывая возникшие трудности с финансированием, есть риск, что мероприятие не состоится. И, набравшись духа, мы решили открыть сбор на реализацию "Аллеи парящих зонтиков-2018"», — рассказывают организаторы.

Родина проекта Umbrella Sky — португальский город Агеда. Сейчас такие инсталляции есть во многих зарубежных городах. Внести свой вклад в создание аллеи в Петербурге можно на краудфандинговой платформе.