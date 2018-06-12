МЧС предупреждает о грозах и заморозках в Ленобласти

В среду в Ленобласти местами ожидаются грозы, сообщает региональное ГУ МЧС. Кроме того, 13 июня в Приозерском, Гатчинском, Волосовском и Кингисеппском районах сохранится пожароопасная обстановка.

14 июня в регионе местами ожидаются заморозки, температура может временно опускаться до минус одного градуса.

В ночь на среду в Ленобласти также будет довольно прохладно. Температура воздуха составит 4-9 градусов тепла. Но местами столбики термометров могут опуститься до нуля. Днем воздух прогреется до плюс 13-18 градусов. Местами возможны кратковременные дожди. Атмосферное давление будет повышаться.

В Петербурге 13 июня ожидается переменная облачность. В начале ночи и днем местами возможны небольшие дожди. Температура воздуха днем составит от 15 до 17 градусов тепла.

Ранее май в Петербурге стал самым теплым за последние 100 лет.

По материалам «ДП»

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