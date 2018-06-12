В Александровском саду посадили Ростральные колонны и салют из цветов

В воскресенье, 12 июня, в Александровском саду Петербурга открылся традиционный фестиваль цветов. Как сообщается на сайте Смольного, цветники посвящены 315-летию города. Садовники сделали из цветов Ростральные колонны, кораблик Адмиралтейства, балерину, салют, фонарь, а также волны под Дворцовым мостом.

«Садовники в своих произведениях обыграли самые известные символы Петербурга. Цветочные композиции будут набирать красоту и силу с каждым солнечным днем», – рассказал председатель комитета по благоустройству Владимир Рублевский во время открытия фестиваля.

Площадка фестиваля занимает почти 300 м2. Для оформления сада было использовано более 95 тыс. цветов.

Кроме того, к сегодняшнему дню садовники создали 900 цветников в разных районах города, высадив при этом 8,2 млн растений. Значительная часть композиций посвящена грядущему ЧМ-2018, который стартует в России 14 июня.

Ранее в Петербурге по Невскому проспекту прошел парад цветов.

По материалам «ДП»

фото: gov.spb