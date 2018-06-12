Дмитрий Быков прочтёт лекцию о любовных треугольниках

Дмитрий Быков — не только поэт, публицист и прозаик, но и исследователь отечественной литературы. В этом статусе ему порой приходится вникать в самые интимные моменты, связанные с жизнью русских писателей. О любовном треугольнике между Владимиром Маяковским, Лилей и Осипом Бриками Быков, например, рассказал в биографической книге «Тринадцатый апостол».

Именно от этого сюжета писатель оттолкнётся 12 июня во время своего выступления в музее Эрарта. Лекция называется «Русский треугольник». Кроме Маяковского, Дмитрий Быков расскажет о Владимире Ленине, Инессе Арманд и Надежде Крупской, а также коснётся отношений Николая Некрасова, Авдотьи и Ивана Панаевых.

«Практически любая русская семья — это измена, и практически любая русская философия — это всегда немножко измена родине, хотя, разумеется, под маской полной лояльности», — отмечают в Эрарте.

Лекция начнётся в 20.30, подробности — на сайте музея.

По материалам «Фонтанка.ру»

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