«Ночлежка» проведет джазовый концерт на крыше с видом на Ботанический сад

Петербургская благотворительная организация «Ночлежка» 14 июня проводит концерт «От Моцарта до джаза» на крыше бара Botanique с видом на Ботанический сад. В этот день прозвучат произведения Джорджа Гершвина, Луи Армстронга, Эллы Фицжеральд и Фрэнка Синатры.

На встрече будет преподаватель консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова Ольга Cкорбященская, которая расскажет о том, как изменился стиль игры и отношение к музыке в эпоху джаза и почему мир после этого уже никогда не будет прежним.

Все деньги от продажи билетов пойдут на нужды организации. Приобрести их можно здесь. Помимо этого в пользу Ночлежки на концерте будут продаваться сладости и легкие закуски от пятизвездочного отеля Four Seasons.