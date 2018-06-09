Петербуржцев предупреждают об агрессивном поведении ворон

От петербуржцев все чаще поступают жалобы об агрессивном поведении ворон, сообщает комитет по природопользованию. В ведомстве связывают агрессивное поведение птиц с сезоном гнездования.

«Ситуация из года в год повторяется. Оперившиеся птенцы еще не научились летать, часто выпадают из гнезда, взрослые особи беспокоятся, охраняя свое потомство, нападают на всех, кто может представлять для них потенциальную опасность», — Николай Ахматович, специалист комитета по природопользованию:

В комитете попросили петербуржцев не подходить к местам слета ворон и не пытаться поймать выпадающих из гнезда птенцов. При налете птицы специалисты рекомендуют не паниковать и отмахнуться рукой.

Раны от нападения вороны требуется обработать антисептиком. «Самый простой способ избежать аэроналета птицы — обходить стороной места расположения вороньих гнезд», — добавили в комитете.

Атаки ворон прекратятся в середине июня, когда закончится период гнездования, сообщили в Смольном.

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