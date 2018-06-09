«Просто самый красивый»: Петербург стал лучшим городом-организатором ЧМ по версии The Independent

Петербург занял первое место в рейтинге городов-организаторов ЧМ-2018 британского издания The Independent.

Журналисты из Соединенного Королевства назвали Петербург самым красивым городом России. Среди достопримечательностей отметили «дивную коллекцию произведений искусств и изумительную архитектуру Эрмитажа» и городское метро.

«Метро в бывшей столице России — настоящее произведение искусства: в своем великолепии оно может сравниться только с московским. Среди 69 станций есть и самая глубокая в мире — "Адмиралтейская", которая пролегает на глубине 85 метров», — пишет издание. The Independent считает стадион «Санкт-Петербург» самым эффектным среди всех российских и сравнивает творение японского архитектора Кисе Куросавы с космическим кораблем, который приземлился на Крестовский остров.

На втором месте списка оказалась Москва, на третьем — Сочи. Последние три строчки рейтинга занимают Ростов-на-Дону, Самара и Саранск. В Саранске, отмечает издание, нет свободных мест в отелях, а также отметили непопулярность этого города и отсутствие достопримечательностей.