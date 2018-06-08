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10 необычных подарков для петербуржцев

Вместе с сервисом «Юла» мы нашли десять типично петербургских подарков: копия крейсера «Аврора», проездной ЧМ, дореволюционные рисунки и раритетный чайный сервиз Ленинградского фарфорового завода.

Сервиз ЛФЗ 1950-х

Лучше кобальтовой сетки императорского фарфорового завода может быть только их же сервиз, переживший несколько десятков лет и не потерявший былого блеска. Эти 22 предмета, среди которых чашки, блюдца, чайник, сахарница и молочница, были созданы по меньшей мере 60 лет назад.

Копия крейсера «Аврора»

Копия главного петербургского корабля сделана по чертежам 1903 года в масштабе 1 к 200 полностью вручную и с небывалым вниманием к деталям: с трогательными медными якорями, деревянным корпусом и металлическими пушками. Больше года его делал морской офицер на пенсии – если повезет, при покупке можно будет услышать несколько историй про приключения путешественника.

Иллюстрации 1911 года

14 иллюстраций, которые шли в приложении к журналу «Пробуждение» 1911 года – единственному на тот момент двухнедельному изданию в стране. Этот художественно-литературный и научный журнал еще в дореволюционной России считался «редким по изяществу» – судя по этим репродукциям, небезосновательно.

Книга 1882 года

Классические греческие трагедии удивительным образом не устаревают и продолжают жить на театральных сценах всего мира. Видимо, магия уже 25 веков актуального Еврипида помогла и этой книге, спустя полтора столетия выглядящей элегантно потрепанной.

Монета с Анной Иоанновной

Серебряная монета 1733 года с профилем племянницы Петра I императрицы Анны Иоанновны с замечательной надписью «БМАННАИМПЕРАТРИЦАИСАМОДЕРЖВСЕРОСИСКАЯ», что, конечно же, значит Божьей Милостью Анна Иоанновна Императрица и Самодержица Всероссийкая.

Экскурсии по крышам и парадным

Экскурсии по закрытым и малоизвестным местам Петербурга проводит блогер Евгений Колесник: в его умении находить красоту можно убедиться, посмотрев его страницу в Instagram, а в знаниях о городе – прочитав материалы об особняке Веге и Толстовском доме, которые он писал для нашего сайта. 

Мяч «Зенит» с автографами футболистов

Даже если вы не можете вспомнить, сколько в игре таймов и что такое офсайд, прописка в Петербурге обязывает вас любить «Зенит». На этом мяче собраны автографы лучших игроков клуба: Халка, Малафеева, Ансальди, Данни, Широкова, Кержакова, Анюкова и Ломбертса.

Картина Абрама Грушко

Симпатичная и недорогая акварельная картина с типично петербургским названием «Парадная» кисти Абрама Грушко – не самого известного ленинградского художника, много лет преподававшего живопись и рисунок в Высшем художественно-промышленном училище имени В. И. Мухиной.

Проездной ЧМ

Самая странная находка в списке: карта «Подорожник», выданная волонтеру чемпионата мира в 2015 году. Продать он ее хочет за 20 000 рублей, добавляя, что это «уникальный шанс приобрести RRR редкую карту». Впрочем, в уникальности шанса мы не сомневаемся – когда еще вы сможете купить за такую сумму недействительный проездной.

Медная скульптура

Небольшой медный солдат с нетривиальной судьбой: это подарок от министра вооруженных сил Румынии 1963 года. Владел же ей герой Советского Союза генерал Василий Кубарев, написавший книгу «Атакуют гвардейцы».

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