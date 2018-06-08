10 необычных подарков для петербуржцев

Копия главного петербургского корабля сделана по чертежам 1903 года в масштабе 1 к 200 полностью вручную и с небывалым вниманием к деталям: с трогательными медными якорями, деревянным корпусом и металлическими пушками. Больше года его делал морской офицер на пенсии – если повезет, при покупке можно будет услышать несколько историй про приключения путешественника.