10 необычных подарков для петербуржцев
Вместе с сервисом «Юла» мы нашли десять типично петербургских подарков: копия крейсера «Аврора», проездной ЧМ, дореволюционные рисунки и раритетный чайный сервиз Ленинградского фарфорового завода.
Сервиз ЛФЗ 1950-х
Лучше кобальтовой сетки императорского фарфорового завода может быть только их же сервиз, переживший несколько десятков лет и не потерявший былого блеска. Эти 22 предмета, среди которых чашки, блюдца, чайник, сахарница и молочница, были созданы по меньшей мере 60 лет назад.
Копия крейсера «Аврора»
Копия главного петербургского корабля сделана по чертежам 1903 года в масштабе 1 к 200 полностью вручную и с небывалым вниманием к деталям: с трогательными медными якорями, деревянным корпусом и металлическими пушками. Больше года его делал морской офицер на пенсии – если повезет, при покупке можно будет услышать несколько историй про приключения путешественника.
Иллюстрации 1911 года
14 иллюстраций, которые шли в приложении к журналу «Пробуждение» 1911 года – единственному на тот момент двухнедельному изданию в стране. Этот художественно-литературный и научный журнал еще в дореволюционной России считался «редким по изяществу» – судя по этим репродукциям, небезосновательно.
Книга 1882 года
Классические греческие трагедии удивительным образом не устаревают и продолжают жить на театральных сценах всего мира. Видимо, магия уже 25 веков актуального Еврипида помогла и этой книге, спустя полтора столетия выглядящей элегантно потрепанной.
Монета с Анной Иоанновной
Серебряная монета 1733 года с профилем племянницы Петра I императрицы Анны Иоанновны с замечательной надписью «БМАННАИМПЕРАТРИЦАИСАМОДЕРЖВСЕРОСИСКАЯ», что, конечно же, значит Божьей Милостью Анна Иоанновна Императрица и Самодержица Всероссийкая.
Экскурсии по крышам и парадным
Экскурсии по закрытым и малоизвестным местам Петербурга проводит блогер Евгений Колесник: в его умении находить красоту можно убедиться, посмотрев его страницу в Instagram, а в знаниях о городе – прочитав материалы об особняке Веге и Толстовском доме, которые он писал для нашего сайта.
Мяч «Зенит» с автографами футболистов
Даже если вы не можете вспомнить, сколько в игре таймов и что такое офсайд, прописка в Петербурге обязывает вас любить «Зенит». На этом мяче собраны автографы лучших игроков клуба: Халка, Малафеева, Ансальди, Данни, Широкова, Кержакова, Анюкова и Ломбертса.
Картина Абрама Грушко
Симпатичная и недорогая акварельная картина с типично петербургским названием «Парадная» кисти Абрама Грушко – не самого известного ленинградского художника, много лет преподававшего живопись и рисунок в Высшем художественно-промышленном училище имени В. И. Мухиной.
Проездной ЧМ
Самая странная находка в списке: карта «Подорожник», выданная волонтеру чемпионата мира в 2015 году. Продать он ее хочет за 20 000 рублей, добавляя, что это «уникальный шанс приобрести RRR редкую карту». Впрочем, в уникальности шанса мы не сомневаемся – когда еще вы сможете купить за такую сумму недействительный проездной.
Медная скульптура
Небольшой медный солдат с нетривиальной судьбой: это подарок от министра вооруженных сил Румынии 1963 года. Владел же ей герой Советского Союза генерал Василий Кубарев, написавший книгу «Атакуют гвардейцы».
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