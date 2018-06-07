Маршрут автобуса из аэропорта Пулково продлили до центра Петербурга

Со среды, 13 июня по 16 июля автобус № 39Э будет перевозить пассажиров от аэропорта «Пулково» до площади Восстания. До этого автобус следовал только до станции метро «Московская».

Такое решение в ГУП «Пассажиравтотранс» приняли специально для удобства футбольных болельщиков, приезжающих в Петербург на матчи ЧМ-2018. По пути на площадь Восстания автобус будет останавливаться на площади Победы, у станции метро «Московская» и у станции «Парк Победы».

В дни проведения футбольных матчей автобус работать не будет. Вместо этого для болельщиков пустят шаттлы S1, которые также будут круглосуточно следовать до площади Восстания. Проезд в шаттлах будет бесплатным по паспорту болельщика.

Напомним, с 22 мая в Петербурге прекратила работать единственная маршрутка до аэропорта.