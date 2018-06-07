Уличный художник Миша Маркер разместил в Петербурге арт-объект «Голый король»

Петербургский уличный художник Миша Маркер разместил новый арт-объект под названием «Голый король».

Как пишет «Росбалт», точный адрес расположения плаката автор отказывается называть (в целях сохранности работы). Художник намекнул, что арт-объект находится в том же месте, что и работа «Мечтаешь?» (плакат, стилизованный под полицейскую куртку).

В мае Маркер разместил на одной из петербургских улиц работу, посвященную инаугурации президента Путина 7 мая. Плакат называется «Ода на день восшествия на престол».