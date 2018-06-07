Уличный художник Миша Маркер разместил в Петербурге арт-объект «Голый король»
Петербургский уличный художник Миша Маркер разместил новый арт-объект под названием «Голый король».
Как пишет «Росбалт», точный адрес расположения плаката автор отказывается называть (в целях сохранности работы). Художник намекнул, что арт-объект находится в том же месте, что и работа «Мечтаешь?» (плакат, стилизованный под полицейскую куртку).
В мае Маркер разместил на одной из петербургских улиц работу, посвященную инаугурации президента Путина 7 мая. Плакат называется «Ода на день восшествия на престол».
В марте в центре Петербурга появилась картина по мотивам фильма «Три билборда на границе Эббинга, Миссури». На ней написано «Нам билбордов не хватит спрашивать». Также из его работ - картина, на которой изображен крест, сложенный из двух полицейских дубинок, антивоенная картина «Каре» на пересечении Загородного проспекта и Щербакова переулка, на перекрестке улиц Марата и Разъезжей он разместил работу по мотивам песни Виктора Цоя, на пересечении Свечного переулка и Коломенской улицы повесил картину «Заприщай и властвуй», а на Лиговском проспекте благодаря художнику появилась работа «Каждый свят».
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