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Спасатели МЧС предупредили о заморозках в Ленобласти

Спасатели МЧС предупредили о ночных заморозках в Ленобласти. 

По прогнозам синоптиков, в на 9 июня столбик термометра опустится до -1 градуса. Резкое понижение температуры также ожидалось в ночь на 7 июня.

В четверг, 7 июня, в Петербурге обещают кратковременный дождь и до +16 градусов. В пятницу, 8 июня, синоптики ожидают +15 градусов. 9 июня осадков не ожидается, воздух прогреется до +17 градусов.

Напомним, 6 июня на севере Петербурга и в Ленобласти пошел град. 

Фото: @sergievru


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