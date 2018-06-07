Спасатели МЧС предупредили о заморозках в Ленобласти

Спасатели МЧС предупредили о ночных заморозках в Ленобласти.

По прогнозам синоптиков, в на 9 июня столбик термометра опустится до -1 градуса. Резкое понижение температуры также ожидалось в ночь на 7 июня.

В четверг, 7 июня, в Петербурге обещают кратковременный дождь и до +16 градусов. В пятницу, 8 июня, синоптики ожидают +15 градусов. 9 июня осадков не ожидается, воздух прогреется до +17 градусов.

Напомним, 6 июня на севере Петербурга и в Ленобласти пошел град.

Фото: @sergievru