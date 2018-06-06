В Петербурге запустили бесплатный экскурсионный автобус по местам Пушкина и Петра Первого

6 июня, в день рождения Александра Сергеевича Пушкина, в Петербурге запускают бесплатный экскурсионный автобус.

Маршрут «Путешествие в историю» запустят в 12 часов в Строгановском саду. Гостям покажут места, связанным с жизнью великого поэта.

Автобус будет ходить три дня в неделю, каждый день планируется по две экскурсии на 1,5 часа. С осени количество выездов планируется увеличить. В качестве гидов выступят сотрудники Приморского культурного центра, также планируются маршруты по паркам и скверам Петербурга, церквям и храмам, а также местам, связанным с Петром I.

Инициаторами проекта стала администрация Приморского района. Экскурсии в первую очередь рассчитаны на многодетные семьи, воспитанников детских домов и ветеранов.