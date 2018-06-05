Стало известно, когда в Петербург вернется лето

Судя по прогнозу Gismeteo, в ближайшие две недели в Петербурге потепления ждать не стоит: столбик термометра не поднимется выше 20 градусов. Весь месяц в городе будет пасмурно и дождливо.

В среду, 6 июня в Петербурге будет всего 14 градусов тепла, ожидаются дожди. Значительное изменение погоды будет только к выходным, 9-10 июня. В воскресенье, 10 июня, ожидается 19 градусов тепла. Дождь, скорее всего, будет идти в городе всю следующую неделю. С 17 числа температура в городе поднимется до +21, а в последних числах месяца — до +25…+28 градусов.

Впервые за последнюю сотню лет среднесуточная майская температура в Петербурге превысила 15 градусов тепла. Начало лета тоже будет теплым, но принесет в город дожди. Теплее было только в 1897 году (средняя температура 16,2 градуса) и в 1906-м (15,7 градуса). Кроме того, что месяц был аномально теплым, он еще и принес в город крайне мало осадков, всего 36% от нормы, рассказал Колесов.

Ранее главный петербургский синоптик Александр Колесов рассказал, что период с 11 по 20 мая в городе стал одним из самых теплых за всю историю метеонаблюдений. За последний месяц весны в городе зафиксировали не один температурный рекорд. Благодаря беспрецедентно теплой и сухой погоде в петербургских парках и скверах наблюдалось буйное цветение деревьев.