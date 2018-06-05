В петербургском метро рассказали, зачем машинисты используют зеркала при наличии видеокамер

В Telegram-канале «Метро. Повседневности» ответили на вопрос, почему, несмотря на обилие видеокамер на платформах станций, машинисты все еще пользуются зеркалом, установленным рядом с головой состава.

Оказывается, зеркала лишь дополняют функции современного оборудования и являются источником дополнительного обзора для машинистов. «Да, с одной стороны, в цифровую эпоху зеркало может показаться решением архаичным, но с другой – зачем отказываться от дополнительного обзора, который полностью автономен и не зависим от технических факторов?», - объяснили в городском метро.

Также в канале ответили на вопрос, как машинисты осуществляют обзор платформы на закрытых станциях типа «горизонтальный лифт»: для этого у машинистов есть специальные показатели. Инфракрасный луч определяет, свободен ли просвет между вагонов и дверьми станции, и, если в его поле попадает посторонний предмет или часть тела пассажира, в рельсовую цепь подаётся нулевая частота, которая запрещает отправление.

В метро отметили, что в 1960-х годах велась работа по проектировке нового подвижного состава с симметричным расположением дверных проемов. С 2015 года им в помощь были закуплены вагоны «Нева», а с 2015 – модель поездов «Юбилейный».

До недавнего времени в Петербургском метро было всего 10 станций закрытого типа, но 26 мая 2018 года к ним присоединились две новые – «Беговая» и «Новокрестовская», чьи платформы оборудованы современной техникой и стеклянными защитными ограждениями (в отличие от используемых ранее бетонных стен с металлическими дверями).

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