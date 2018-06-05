Петербург вошел в десятку экологически благополучных регионов России

Петербург занял 7-е место в рейтинге регионов России с самой благополучной экологической обстановкой, составленном общественной организацией «Зеленый патруль».

Ленинградская область заняла в рейтинге 72-е место из 85. Москва стала в рейтинге 23-й, а Подмосковье — 83-м. Регионом с наилучшей экологической обстановкой оказалась Тамбовская область, 2-е место заняла Республика Алтай, а 3-е — Алтайский край. Петербург также опередили: Курская (4-е место), Белгородская (5-е) и Мурманская области (6-е). В десятку лидеров, кроме того, вошли: Ульяновская область (8-е) и Чувашская Республика (9-е).

Замыкает десятку лучших Республика Коми (10-е место). Хуже всего с точки зрения экологии дела обстоят в Свердловской области, расположившейся на 85-м месте. Впрочем, похвастаться хорошими результатами не могут и Крым (59-е место) с Севастополем (71-е место).

Председатель правления «Зеленого патруля» Андрей Нагибин в комментарии RT назвал регионы, которые могут войти в десятку лидеров по экологической обстановке. «Алтайские регионы активнее решают экологические проблемы и могут потеснить Тамбовскую область с первого места. На место в десятке лучших могут претендовать Краснодарский край, Карачаево-Черкесия и Кабардино-Балкария», — отметил эксперт. Ранее «Зеленый патруль» составил Экологический рейтинг субъектов России по итогам 2017 года. Петербург занимает в нем 8-е место, а Ленобласть — 75-е место. Таким образом, оба региона немного улучшили свои позиции к весне.

По материалам «ДП»