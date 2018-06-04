Петербуржцы жалуются, что остаются запертыми в Таврическом саду после закрытия

Мы решили прояснить ситуацию и позвонили в Комитет по благоустройству. Напрямую никаких жалоб со стороны петербуржцев ни в комитет, ни к руководству Таврического парка не поступало. В ведомстве, в свою очередь, связались с охранным предприятием «Звездочет», сотрудники которого работают в Таврическом саду. После этого директор «Звездочета» приехал в парк и лично проверил, есть ли таблички с информацией о том, что сад закрывают в 23:00.

Таблички оказались на месте, и охрана Таврического парка пообещала тщательнее проверять, остаются ли посетители после закрытия.