Петербуржцы жалуются, что остаются запертыми в Таврическом саду после закрытия
Петербуржцы пожаловались в соцсетях на то, что остались запертыми в Таврическом парке после закрытия. Некоторым из посетителей даже пришлось перелезать через забор со штырями.
Мы решили прояснить ситуацию и позвонили в Комитет по благоустройству. Напрямую никаких жалоб со стороны петербуржцев ни в комитет, ни к руководству Таврического парка не поступало. В ведомстве, в свою очередь, связались с охранным предприятием «Звездочет», сотрудники которого работают в Таврическом саду. После этого директор «Звездочета» приехал в парк и лично проверил, есть ли таблички с информацией о том, что сад закрывают в 23:00.
Таблички оказались на месте, и охрана Таврического парка пообещала тщательнее проверять, остаются ли посетители после закрытия.
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