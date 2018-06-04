На фестивале «Белые ночи Петербурга» выступит обладатель трех «Грэмми» Seal

На десятом международном музыкальном фестивале «Белые ночи Санкт-Петербурга» выступит обладатель трех «Грэмми», британский певец Seal. Певец споет на церемонии закрытия, 22 июля. Об этом «Собака.ru» сообщили организаторы концерта.

В этом году почетными гостями также станут лауреаты «Грэмми», легенда фанка группа Kool & TheGang, звезды R&BTowerOfPower, нидерландская саксофонистка и певица Candy Dulfer и другие. К ним присоединятся и отечественные музыканты Филипп Киркоров, Сергей Лазарев, Николай Басков и другие артисты.

За гран-при будут соревноваться 10 конкурсантов из 10 стран мира, которые исполнят известные хиты и свои каверы на них. Формат первого дня обозначен как «Русская песня» (конкурсанты поют песни российских авторов), второй день – «Мировой хит», а в последний день – Большой гала-концерт, на котором выступят финалисты конкурса и звездные гости фестиваля.

Ранее стало известно, что на фестивале «Усадьба Jazz» выступит обладательница «Грэмми» Джосс Стоун.