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Появилось видео (очень красивое!), посвященное 100-летию пригородных дворцов-музеев Петербурга


Музей-заповедник «Царское Село» выпустил ролик (очень красивый!) к 100-летию музейной жизни пригородных резиденций российских императоров. На кадрах можно увидеть личную библию Павла I и платье великой княгини Ксении Александровны. За видео музей получил второе место в номинации «Короткий метр» премии Международного фестиваля аудиовизуальных и мультимедийных продуктов в сфере наследия.

19 мая в Петергофе прошло официальное открытие сезона фонтанов. Темой этого года стало 100-летие музейной жизни бывших пригородных императорских резиденций Петербурга.


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