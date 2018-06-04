Появилось видео (очень красивое!), посвященное 100-летию пригородных дворцов-музеев Петербурга



Музей-заповедник «Царское Село» выпустил ролик (очень красивый!) к 100-летию музейной жизни пригородных резиденций российских императоров. На кадрах можно увидеть личную библию Павла I и платье великой княгини Ксении Александровны. За видео музей получил второе место в номинации «Короткий метр» премии Международного фестиваля аудиовизуальных и мультимедийных продуктов в сфере наследия.

19 мая в Петергофе прошло официальное открытие сезона фонтанов. Темой этого года стало 100-летие музейной жизни бывших пригородных императорских резиденций Петербурга.