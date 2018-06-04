Спасатели объявили в Петербурге оранжевый уровень опасности из-за возможного шторма

МЧС объявило в Петербурге оражевый уровень опасности в связи с возможной надвигающейся грозой и сильным ветром, порывы которого в некоторых частях города могут достигать 21 метра в секунду.

Водителей просят не парковать сегодня свои автомобили рядом с деревьями, поскольку существует вероятность падения растений. Кроме того, из-за усиления ветра в каналах резко поднимется количество воды. В течение дня возможен дождь.

Столбик термометра в течени дня будет держаться на уровне +20 градусов. На выходных спасатели предупредили о пожароопасной обстановке в лесах Ленобласти.

Фото: @arta_rita