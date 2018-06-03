Рабочая неделя в Петербурге начнется со штормового ветра

Оперативное предупреждение дает ГУ МЧС по Петербургу на завтра, 4 июня. Как сообщает пресс-служба ведомства со ссылкой на «Северо-Западное УГМС», в первый день рабочей недели в Петербурге ожидается западный и северо-западный ветер до 12 м/с, в прибрежных районах порывы до 15 м/с. Напомним, что именно сильный западный ветер поднимает уровень воды в реках и каналах Петербурга, приносимой из Финского залива.

Также синоптики обещают завтра кратковременный дождь. Температура воздуха ночью составит +13...+15 градусов, днем +18...+20 градусов.

По материалам «Фонтанка.ру»

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