В Роспотребнадзоре рассказали, где в Ленобласти можно купаться

Роспотребнадзор по Ленинградской области опубликовал на сайте ведомства список водоемов, где этим летом можно купаться. Из результатов лабораторных исследований стало известно, что качество воды соответствует требованиям гигиеническим нормам в этих реках и озерах:

озеро Павловское (Бокситогорск);

озеро Донцо (деревня Донцо);

река Луга (деревня Большой Сабск);

озеро Коркинское (поселок Воейково);

озеро Курголовское (Токсово);

Финский залив (деревня Выбье);

река Луга (Кингисепп);

озеро Светлое (Будогощь);

река Свирь (Лодейное Поле);

озеро Толони (Луга);

река Вуокса (Приозерск);

озеро Отрадное (поселок Плодовое);

озеро Раздолинское (поселок Сосново);

река Плюсса (Сланцы);

озеро Царицыно (поселок Царицыно).

В остальных местах, которые находятся вне списка, купаться не разрешается.