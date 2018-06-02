Фоторепортаж: ЗСД открыли для бегунов и велосипедистов в рамках «Фестиваля ЗСД»

ЗСД открыли для бегунов и велосипедистов в рамках «Фестиваля ЗСД» («Засвети скоростной диаметр»). Горожане стартовали у гипермаркета «О’Кей» на Богатырском проспекте, 42, куда после забега и финишируют. Длина дистанции составит 10 километров, спортсменам также предложили маршрут длиной 20 км. Рядом с дорогой организовали фестивальную зону, на которой можно посмотреть трансляцию забега и велогонки.