В Петербурге появится музей братьев Стругацких

Общественная организация «Энциклопедия» выиграла президентский грант, на который создаст музей Аркадия и Бориса Стругацких в Петербурге. Проект обойдётся федеральному бюджету в 8,8 миллиона рублей и потребует софинансирования в 3,6 миллиона, следует из информации на сайте Фонда президентских грантов.

Площадь музея составит лишь 300 квадратных метра, он расположится в Пулковской обсерватории. Пространство включит «музейно-инсталляционную часть», связанную с наследием Стругацких, а также «образовательно-просветительскую часть», «посвященную современной науке и литературе».

Учреждение займётся «образовательно-просветительскими лекциями для школьников и молодежи, сценарными играми на основе миров Братьев Стругацких, семинарами-встречами с писателями-фантастами, выставками и мультимедийными проектами».

Кроме «Энциклопедии», в конкурсе грантов одержали победу еще несколько десятков организаций из Петербурга. Они, в частности, займутся проектом «Серебряные блогеры» (обучение пожилых людей компьютерной грамотности) и создадут городской театральный центр на базе Санкт-Петербургского городского театра.

«Фонтанка.ру»

Читайте также: петербургский Фонд друзей балтийской нерпы получил президентский грант