Фоторепортаж: в Ботсаду расцвели сразу три «Царицы ночи»

Вечером 31 мая в Ботаническом саду им. Петра Великого распустились сразу три кактуса «Царица ночи». По этому случаю Тропический маршрут был открыт для посетителей с 20:00 до 23:00.

Это удивительное растение есть далеко не в каждом ботсаду, и за всю историю петербургского дендрария посетителям лишь трижды показывали редкого кактуса. О том, как это было в прошлом году, читайте здесь. Читайте также: как прошел праздник цветения сакуры в Ботаническом саду