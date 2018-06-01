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Фоторепортаж: в Ботсаду расцвели сразу три «Царицы ночи»

Вечером 31 мая в Ботаническом саду им. Петра Великого распустились сразу три кактуса «Царица ночи». По этому случаю Тропический маршрут был открыт для посетителей с 20:00 до 23:00.

Это удивительное растение есть далеко не в каждом ботсаду, и за всю историю петербургского дендрария посетителям лишь трижды показывали редкого кактуса. О том, как это было в прошлом году, читайте здесь.

Читайте также: как прошел праздник цветения сакуры в Ботаническом саду

Фото: Ксения Григорьева, Наталия Жильцова


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