13 главных событий фестиваля «Белые ночи в Галерее»
Концерты Тоси Чайкиной, Марины Кацубы и «Меджикул», спектакль Театр.doc и гаджет-постановка Михаила Патласова, а также мастер-классы по видеоблогингу и поэзии – мы выбрали самые интересные ивенты фестиваля искусств «Белые ночи в Галерее», который стартует уже 1 июня.
Театр
Проект «Галерея = Галерея»
Лауреат «Золотой Маски», режиссер Михаил Патласов, один из адептов документального театра в Петербурге, подготовил специально для фестиваля иммерсивный диджитал-проект. Чтобы стать его частью, зрители должны скачать специальное приложение: для Android или IOS. В нем будут даны указания, что делать дальше.
1-12 июня
Спектакль «Российская А.Азбука»
Театр ТРУ покажет ярмарочный перфоманс. Под фрагменты из оперы «История солдата» Игоря Стравинского актеры прочтут лубочные стихи и частушки, посвященные каждой букве алфавита. Б – блины, В – Валенки, Р – Редька, К – клиника, П – Пустота, С – Стравинский, Т – Тайга, У – Уха, Е – Есенин – все это формирует культурный код русского человека.
2 июня, 16:00
Спектакль «Никто. Ничего. Не узнает. Никогда»
Режиссер Театр.doc Всеволод Лисовский поставил спектакль, посвященный тайне. Информация распределяется между всеми участниками действия: и «актерами», и «зрителями». Его суть – попытаться уйти от механизма манипуляции («Я что-то расскажу тебе, если ты сообщишь мне»).
3 июня, 16:00
Постановка-концерт «Танцплощадка»
Актриса Алиса Гребенщикова создала перфоманс-концерт из популярных и не очень песен и стихов 1960-х. Ее лирическая героиня влюблена в отлично танцующего юношу и пытается научиться па из твиста, польки и рок-н-ролла.
12 июня, 17:00
Музыка
Тося Чайкина
В 16 лет певица придумала и за неделю раскрутила бэнд More Oblakov, затем вписалась одновременно аж в четыре проекта, среди которых были фьюжн-фанк-регги-украинцы Sun Say, издала под псевдонимом Tosyachai альбом из эмбиенс- и инструментальных композиций и выдала вместе с мультиинструменталистом Колей Серебряковым хит «Неделя детокса». Теперь певица начала сольную карьеру: сняла клип «Песня морю», а скоро выпустит альбом «Цветы».
1 июня, 19:30
Лера Гехнер
Финалистка шоу «Голос 5», певица, композитор и актриса ловко миксует в своей программе фанк, джаз, соул, блюз, регги и диско. Она непременно споет оригинальные композиции из вышедшего год назад альбома «Look Into My Soul», написанного в соавторстве с петербургским саксофонистом и аранжировщиком Алексеем Поповым.
8 июня, 19:30
«Меджикул»
Транслирующий бесконечное счастье и романтику диско-поп проект Олега Сапронова непременно расскажет и все о Марфе, и что такое «Насалатило». Не затанцевать, слушая их хиты, просто невозможно.
9 июня, 19:30
Мастер-классы
В четверг, 7 июня, об актерстве расскажет «ДАКиТ» (Детская академия кино и театра). Ее ученики сами снимают фильмы и ролики, поэтому темой лекции станет успешный видеоблогинг.
В воскресенье (первый выходной после шестидневной рабочей недели) в «Галерее» пройдет поэтический мастер-класс. В тот же вечер он продолжится перфомансами, мини-спектаклями и баттлами от Большого городского поэтического фестиваля. А в понедельник победительница Versus Марина Кацуба прочтет свои стихи.
Хулиганы из «Упсала-Цирка» в субботу, 9 июня, будут учить всех желающих зрелищным флякам и сальто, а 12 июня художник Катя Красная — современной живописи.
Фестиваль «Белые ночи в Галерее» с 1 по 12 июня. Подробная программа и расписание здесь.
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