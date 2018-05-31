13 главных событий фестиваля «Белые ночи в Галерее»

Театр

Проект «Галерея = Галерея»

Лауреат «Золотой Маски», режиссер Михаил Патласов, один из адептов документального театра в Петербурге, подготовил специально для фестиваля иммерсивный диджитал-проект. Чтобы стать его частью, зрители должны скачать специальное приложение: для Android или IOS. В нем будут даны указания, что делать дальше.

1-12 июня

Спектакль «Российская А.Азбука»

Театр ТРУ покажет ярмарочный перфоманс. Под фрагменты из оперы «История солдата» Игоря Стравинского актеры прочтут лубочные стихи и частушки, посвященные каждой букве алфавита. Б – блины, В – Валенки, Р – Редька, К – клиника, П – Пустота, С – Стравинский, Т – Тайга, У – Уха, Е – Есенин – все это формирует культурный код русского человека.

2 июня, 16:00

Спектакль «Никто. Ничего. Не узнает. Никогда»

Режиссер Театр.doc Всеволод Лисовский поставил спектакль, посвященный тайне. Информация распределяется между всеми участниками действия: и «актерами», и «зрителями». Его суть – попытаться уйти от механизма манипуляции («Я что-то расскажу тебе, если ты сообщишь мне»).

3 июня, 16:00

Постановка-концерт «Танцплощадка»

Актриса Алиса Гребенщикова создала перфоманс-концерт из популярных и не очень песен и стихов 1960-х. Ее лирическая героиня влюблена в отлично танцующего юношу и пытается научиться па из твиста, польки и рок-н-ролла.

12 июня, 17:00